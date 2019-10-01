Зеленский убеждал Тома Круза снимать кино в Украине. ФОТО

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером.
Во время встречи Том Круз отметил, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.
Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.
Также Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену.
Глава государства убежден, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.
Как сообщалось 1 октября, голливудский актер Том Круз приехал в Киев и побывал в метро на станции Золотые ворота.
57-летний актер в сопровождении охраны прошел через турникет, чтобы посмотреть на станцию, но потом снова поднялся наверх.
Отметим, что Том Круз — трёхкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трёхкратный номинант на премию "Оскар". Вершиной его актёрского мастерства подавляющим большинством представителей кинопрессы считается работа в драме "Магнолия", отмеченная множеством наград. Круз является открытым последователем Церкви саентологии и активно участвует в её социальных программах. Он стал саентологом в 1990 году, когда его бывшая жена Мими Роджерс познакомила его с учением Хаббарда. В 2005 году Круз публично заявил, что саентология, а особенно технология обучения Хаббарда, помогли ему преодолеть дислексию, которая беспокоила его с детства. В дополнение к различным программам, которые привлекают людей к саентологии, Круз проводит кампанию за признание саентологии в Европе.