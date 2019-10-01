Зеленский убеждал Тома Круза снимать кино в Украине. ФОТО

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером.

Во время встречи Том Круз отметил, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.

Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.





Также Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену.

Глава государства убежден, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.





Как сообщалось 1 октября, голливудский актер Том Круз приехал в Киев и побывал в метро на станции Золотые ворота.

57-летний актер в сопровождении охраны прошел через турникет, чтобы посмотреть на станцию, но потом снова поднялся наверх.