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1 октября 19, 13:11
Погодный коллапс в одесском аэропорту
аэропорт
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Из-за погодных условий авиалайнеры вынуждены приземляться в других городах

Сегодня, 1 октября, сильный северо-западный ветер не позволяет пассажирским самолетам совершить посадку в одесском аэропорту, сообщает "Думская".

Так, "Боинг-737" латвийской авиакомпании airBaltic, рейсом из Риги, развернулся и ушел в Борисполь.

Рейс "Стамбул — Одесса" турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines также столкнулся с проблемами. Покружив в зоне ожидания примерно полчаса, турецкие пилоты пошли на посадку в аэропорт столицы Молдовы.

Кроме этого, самолет авиакомпании SkyUp, летевший рейсом "Шарм-эль-Шейх — Одесса" также не смог приземлиться и ушел в Борисполь.

Как напоминает издание, 26 сентября в одесском аэропорту введены ограничения из-за строительства рулежной дорожки РД-А5, которая должна соединить новую ВПП со старой, все еще действующей.

Напомним, в июле в аэропорту Одессы завершили строительство всех 2800 метров новой взлетно-посадочной полосы.
Delo
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