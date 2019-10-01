Погодный коллапс в одесском аэропорту

Сегодня, 1 октября, сильный северо-западный ветер не позволяет пассажирским самолетам совершить посадку в одесском аэропорту, сообщает "Думская".

Так, "Боинг-737" латвийской авиакомпании airBaltic, рейсом из Риги, развернулся и ушел в Борисполь.

Рейс "Стамбул — Одесса" турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines также столкнулся с проблемами. Покружив в зоне ожидания примерно полчаса, турецкие пилоты пошли на посадку в аэропорт столицы Молдовы.

Кроме этого, самолет авиакомпании SkyUp, летевший рейсом "Шарм-эль-Шейх — Одесса" также не смог приземлиться и ушел в Борисполь.

Как напоминает издание, 26 сентября в одесском аэропорту введены ограничения из-за строительства рулежной дорожки РД-А5, которая должна соединить новую ВПП со старой, все еще действующей.

Напомним, в июле в аэропорту Одессы завершили строительство всех 2800 метров новой взлетно-посадочной полосы.