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Новости
Украина
1 октября 19, 13:35
Бессмертный "формулу Штайнмайера" считает ловушкой
Бессмертный
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Данные условие, предлагаемые для подписания в Минске, помогут легитимизировать ОРДЛО.

От имени ТКГ для глав государств “нормандского формата“ готовится документ об имплементации “формулы Штайнмайера“ в законодательство Украины. Об этом сообщил бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный.

"Это выборы по сценарию Кремля. Это выборы ради легитимизации "власти" на оккупированной территории! Эта бумажка не обеспечит мир, не решит социально-гуманитарные проблемы!" - заверил Бессмертный.

В тексте документа говорится о том, что “настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Такие выборы должны быть назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. 

Указывается, что закон будет действовать временно до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ о соответствии выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам, а также украинскому законодательству.

Закон продолжит действовать на постоянной основе, если в итоговом докладе будет сделан вывод о том, что выборы в Донбассе проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.

Сегодня в Минске состоится очередное заседание ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее Берлин заверил, что санкции против РФ пока ослаблять нет повода.
bigmir.net
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