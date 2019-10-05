Порошенко не явился на судебно-психологическую экспертизу

Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник утром не явился на судебно-психологическую экспертизу на полиграфе в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Об этом сообщил заведующий отделом психологических исследований Института Юрий Ирхин, передает УНН.

Постановлением судьи Печерского районного суда была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Сейчас мы готовы к проведению, - сказал Ирхин.

По его словам, экспертизу не отменили и ждут Порошенко.

Сейчас единственная преграда - это то, что Петр Алексеевич пока не приехал, - сказал Ирхин.



Проведение данной экспертизы было назначено на 1 октября, но, как сообщается, по состоянию на 10:40 Порошенко пока не появился в институте судебных экспертиз. При этом Ирхин не указал, на какое именно время была назначена экспертиза.

Напомним, на прошлой неделе Петра Порошенко снова допросили в НАБУ.