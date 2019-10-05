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Новости
Украина
1 октября 19, 13:53
Порошенко не явился на судебно-психологическую экспертизу
Порошенко
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Экспертиза с применением полиграфа назначена на сегодня, но пока экс-президент на нее не пришел.

Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник утром не явился на судебно-психологическую экспертизу на полиграфе в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. 

Об этом сообщил заведующий отделом психологических исследований Института Юрий Ирхин, передает УНН. 

Постановлением судьи Печерского районного суда была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Сейчас мы готовы к проведению, - сказал Ирхин. 

По его словам, экспертизу не отменили и ждут Порошенко. 

Сейчас единственная преграда - это то, что Петр Алексеевич пока не приехал, - сказал Ирхин.

Проведение данной экспертизы было назначено на 1 октября, но, как сообщается, по состоянию на 10:40 Порошенко пока не появился в институте судебных экспертиз. При этом Ирхин не указал, на какое именно время была назначена экспертиза.

Напомним, на прошлой неделе Петра Порошенко снова допросили в НАБУ.
bigmir.net
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