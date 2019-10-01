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Новости
Украина
1 октября 19, 18:40
Украина подписала "формулу Штайнмайера" - СМИ
Леонид Кучма
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По неофициальной информации, на заседании контактной группы в Минске украинская делегация визировала договоренности по "формуле Штайнмайера".
Украинская делегация подписала “формулу Штайнмайера“ на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к переговорной группе в Минске.

"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав “нормандской четверки“, - сообщил анонимный источник.

Первоначально предполагалось, что “формула Штайнмайера“, представляющая из себя механизм урегулирования ситуации на Донбассе, будет завизирована еще на предыдущей встрече 18 сентября. Однако тогда украинская делегация отказалась подписывать документ.

Напомним, Роман Бессмертный назвал “формулу Штайнмайера“ ловушкой для Украины.
bigmir.net
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