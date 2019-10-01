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Новости
Украина
1 октября 19, 18:49
НБУ начал печатать банкноты номиналом в 1000 гривен. ФОТО
1000 гривен
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Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины начал процесс печати новых банкнот номиналом 1 тысячу гривень, которые появятся в наличном обращении с 25 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора, первоначально НБУ планирует ввести в оборот около 5 миллионов штук таких банкнот.

По оценкам регулятора, введение новой банкноты повысит удобство расчетов для граждан и бизнеса, а также будет способствовать снижению операционных расходов банков и расходов на инкассацию.

Фото - пресс-служба НБУ

Кроме того, этот шаг позволит существенно сэкономить расходы НБУ на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.

Также сообщается, что за 25 лет своего существования Банкнотно-монетный двор НБУ изготовил почти 25 миллиардов гривневых банкнот и 11 миллиардов разменных и оборотных монет.

Напомним, 25 июня Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн. Новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября.

После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.
censor.net.ua
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