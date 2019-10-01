Не хочу участвовать в подковерных играх: - Данилюк

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что ушел в отставку из-за нежелания участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

Об этом он заявил в комментарии изданию "Гордон". По словам Данилюка, инициатива исходила от него.

"Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивными. Не исключаю, что буду ему помогать, консультировать. Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха", — рассказал Данилюк.

Экс-секретарь СНБО заявил, что пока не определился, чем будет заниматься дальше.

"Поступают предложения, обычно связанные с бизнесом. Правда, они преимущественно из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На этом этапе, мне кажется, так будет правильно", — отметил он.

Кроме того, Данилюк высказался о представителях новой власти в Украине и сделал предупреждение президенту Владимиру Зеленскому.

"В этой команде есть разные люди, есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих из тех, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многое ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму. И не только. Время очень ценно. Сейчас важный период — другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами", — пояснил он.

Напомним, 31 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел секретаря СНБО Александра Данилюка и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

На прошлой неделе Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО. Как информирует источник "НВ", Данилюк мог покинуть должность из-за обострившихся отношений с окружением Владимира Зеленского.

По его словам, первой причиной ухода является глава Офиса президента Андрей Богдан, который пытался влиять на решения СНБО.

Второй же причиной отставки Данилюка стало желание олигарха Игоря Коломойского, которого связывают с президентством Зеленского, увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.