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Новости
Украина
1 октября 19, 19:38
Деревянченко: Меня ждет самый сложный поединок в карьере
Деревянченко Головкин
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Украинский боксер хочет показать миру, что он следующая суперзвезда.
Головкин -Деревянченко Boxing Scene Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился ожиданием о предстоящем бое против экс-чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина за вакантный титул IBF. 

“В этом лагере у меня были превосходные спарринги с Эдгаром Берлангой и многими другими талантливыми ребятами, которым я очень благодарен. Они позволили мне отлично подготовиться к испытанию Головкиным. 

Это большой бой для моей карьеры. Я все еще уверен, что являюсь непобежденным. Это будет непростой бой, Головкин фантастический боец, к которому я отношусь с огромным уважением.

Наверняка меня ждет самый сложный поединок в карьере, но я уверен, что более чем готов к этому моменту. 

Планирую показать миру, что Деревянченко - следующая суперзвезда и чемпион мира из Украины“, - цитирует слова Деревянченко Boxing Scene. 

Напомним, что бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.
bigmir.net
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