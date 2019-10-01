Деревянченко: Меня ждет самый сложный поединок в карьере

Головкин -Деревянченко Boxing Scene Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился ожиданием о предстоящем бое против экс-чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина за вакантный титул IBF.





“В этом лагере у меня были превосходные спарринги с Эдгаром Берлангой и многими другими талантливыми ребятами, которым я очень благодарен. Они позволили мне отлично подготовиться к испытанию Головкиным.





Это большой бой для моей карьеры. Я все еще уверен, что являюсь непобежденным. Это будет непростой бой, Головкин фантастический боец, к которому я отношусь с огромным уважением.





Наверняка меня ждет самый сложный поединок в карьере, но я уверен, что более чем готов к этому моменту.





Планирую показать миру, что Деревянченко - следующая суперзвезда и чемпион мира из Украины“, - цитирует слова Деревянченко Boxing Scene.





Напомним, что бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.







