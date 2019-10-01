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Украина
1 октября 19, 20:59
Зеленский дал срочный брифинг по итогам Минска. Видео
Зеленский
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Глава государтсва срочно созвал брифинг.

Главная тема пресс-конференции - итоги переговоров в Минске.

Во вторник, 1 октября, в 19.00 состоялся брифинг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Брифинг проходил в пресс-центре Офиса президента по ул. Банковой, 11. Вход для журналистов - по паспортам и служебным удостоверениям.

Тема пресс-конференции - итоги переговоров в Минске.


Ранее СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.
bigmir.net
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