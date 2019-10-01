Арахамия оценил "шоковые" инициативы Гончарука

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия сравнил премьер-министра Алексея Гончарука с Лешеком Бальцеровичем, известным "шоковыми реформами" в Польше.

Как сообщает Украинская правда, нардеп во вторник, 1 октября, прокомментировал инициативу премьера вложить 70% поступлений бюджета в развитие страны и только 30% - в социальную сферу.

"Я очень к этому положительно отношусь. Хотя я понимаю людей, которые социально не защищены, что они хотели бы наоборот. Но мы просто перекрываем кислород следующим поколениям. Вы знаете, что многие молодые люди едут из страны. Для того чтобы их возвращать надо, чтобы улучшалась вся инфраструктура, вся жизнь вокруг нас", - сказал Арахамия.

Он признал, что это политически непопулярное решение. Арахамия отметил, что предыдущие правительства были социальными, а нынешнее направлено на экономический рост.

Впрочем, Арахамия понимает, что это не будет хорошо воспринято со стороны "простого населения".

"Сейчас многие приводят пример Польши... А вы помните Бальцерович когда делал реформы, он был очень и очень непопулярен. Его все ненавидели, когда были эти "шоковые" так называемые реформы. А сейчас он почетный человек и все говорят, вот что он сделал для Польши. Я считаю, что есть риски у господина Гончарука быть в начале Бальцеровичем с точки зрения популярности. Потому что люди у нас привыкли, мы такая социальная страна..." - сказал нардеп.

Как известно, Бальцерович в начале 1990-х годов проводил в Польше так называемые "шоковые реформы" по превращению страны с плановой экономикой в страну с рыночной экономикой.

Напомним, до конца недели правительство представит в парламенте свою программу действий, которая предполагает рост ВВП на 40% за пять лет и привлечение 50 миллиардов долларов инвестиций.



