Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.74
USD
24.54
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 октября 19, 21:16
Арахамия оценил "шоковые" инициативы Гончарука
Гончарук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представитель Слуги народа сравнил нынешнего премьера Украины с польским реформатором Бальцеровичем.

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия сравнил премьер-министра Алексея Гончарука с Лешеком Бальцеровичем, известным "шоковыми реформами" в Польше.

Как сообщает Украинская правда, нардеп во вторник, 1 октября, прокомментировал инициативу премьера вложить 70% поступлений бюджета в развитие страны и только 30% - в социальную сферу. 

"Я очень к этому положительно отношусь. Хотя я понимаю людей, которые социально не защищены, что они хотели бы наоборот. Но мы просто перекрываем кислород следующим поколениям. Вы знаете, что многие молодые люди едут из страны. Для того чтобы их возвращать надо, чтобы улучшалась вся инфраструктура, вся жизнь вокруг нас", - сказал Арахамия. 

Он признал, что это политически непопулярное решение. Арахамия отметил, что предыдущие правительства были социальными, а нынешнее направлено на экономический рост. 

Впрочем, Арахамия понимает, что это не будет хорошо воспринято со стороны "простого населения". 

"Сейчас многие приводят пример Польши... А вы помните Бальцерович когда делал реформы, он был очень и очень непопулярен. Его все ненавидели, когда были эти "шоковые" так называемые реформы. А сейчас он почетный человек и все говорят, вот что он сделал для Польши. Я считаю, что есть риски у господина Гончарука быть в начале Бальцеровичем с точки зрения популярности. Потому что люди у нас привыкли, мы такая социальная страна..." - сказал нардеп.

Как известно, Бальцерович в начале 1990-х годов проводил в Польше так называемые "шоковые реформы" по превращению страны с плановой экономикой в страну с рыночной экономикой. 

Напомним, до конца недели правительство представит в парламенте свою программу действий, которая предполагает рост ВВП на 40% за пять лет и привлечение 50 миллиардов долларов инвестиций.  
bigmir.net
Ещё по теме:
Слуга народа подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков
"Слуга народа" готова люстрировать своих, согласно закона
Депутатский дневник: что и как учили нардепы в первый день
Слуга народа обнародовала свой список комитетов Рады
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подписание «формулы Штайнмайера» ‒ это вовсе не капитуляция
noimageФормула Штайнмайера - это письма от участников ТКГ, - Сайдик
noimageСуд рассмотрит иск Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ
noimageЗеленский дал срочный брифинг по итогам Минска. Видео
noimageДеревянченко: Меня ждет самый сложный поединок в карьере
Лента новостей