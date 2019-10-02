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Новости
Украина
2 октября 19, 10:43
Под Киевом иностранец устроил стрельбу по полицейским. ФОТО
задержание
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Полицейские в ходе спецоперации ликвидировали злоумышленника, который открыл стрельбу по правоохранителям.
Полицейские в ходе спецоперации ликвидировали злоумышленника, который открыл стрельбу по правоохранителям.

Об этом сообщает отдел коммукации полиции в Киеве.

"В ходе задержания правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, огнестрельные ранения получили двое сотрудников КОРДа. Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в полиции.

Происшествие произошло сегодня утром в селе Хотяновка Киевской области.

"Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства к 22-м годам лишения свободы за создание банды, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланирована спецоперация по его задержанию", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который находится на месте происшествия.

По его словам, к строительному вагончику, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

"В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - сказано в сообщении

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.


Фото: сайт Нацполиции
censor.net.ua
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