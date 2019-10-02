Запутанная формула мира

"В процессе мирного урегулирования ситуации на востоке Украины происходят подвижки: президент Зеленский принял так называемую "формулу Штайнмайера". Однако Киев и Москва во многом интерпретируют ее по-разному", - отмечает журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель.

"Президент Украины Владимир Зеленский редко выступает перед СМИ, он предпочитает общаться через Instagram и Facebook. Но на этот раз тема была настолько важна для него, что он пригласил представителей прессы в свою администрацию (...). Зеленский захотел представить свой взгляд на возможное мирное урегулирование войны на востоке Украины", - пишет издание.

На встрече так называемой контактной группы в Минске представители украинского и российского правительств, а также пророссийских сепаратистов из Луганска и Донецка передали ОБСЕ письма, в которых они одобряют "текст "формулы Штайнмайера" для имплементации в украинское законодательство", сообщил посол ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает проведение выборов на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Луганска и Донецка в соответствии с украинским законодательством при соблюдении стандартов ОБСЕ. Если голосование будет признано честным и демократическим, регионы автоматически получат особый​ статус, контроль над восточной границей Украины будет передан Киеву", - поясняет Хебель.

"Однако Киев и Москва по-разному интерпретируют эту формулу, при этом речь идет о последовательности шагов. Украина требует, чтобы выборы были проведены лишь после того, как она получит контроль над границей с Россией и когда пророссийские боевики и военная техника будут выведены из Донбасса. Так Киев хочет добиться того, чтобы у него был доступ к этим регионам и украинские кандидаты могли участвовать в выборах. (...) Россия в свою очередь требует сначала провести выборы, а затем прояснить все остальное".

"То, что Зеленский теперь сам выступил перед камерами, признал формулу и впервые сам представил свою интерпретацию, имеет две причины. Во-первых, так он напрямую обратился к России. Москва настаивала на признании Киевом "формулы Штайнмайера". На встрече в Минске 18 сентября Украина еще отказывалась от этого. Однако российское руководство ясно дало понять, что без формулы не будет новой встречи в "нормандском формате". (...) Во-вторых, Зеленский обратился к своему народу. В последние недели среди украинцев возросло беспокойство по поводу того, что президент, согласившись с "формулой Штайнмайера", в итоге уступит Донбасс России. Большинство украинцев выступают против того, чтобы на востоке страны проводились выборы на условиях пророссийских боевиков и, следовательно, Москвы".

"Теперь Зеленский должен показать Москве, что он в состоянии вести жесткие переговоры, даже если Россия знает, что он находится под давлением - необходимостью показать успешные результаты", - полагает издание.

"В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский вместе со своей партией имеет большинство в парламенте. Тем больше он теперь должен следить за тем, чтобы в борьбе за решение ситуации на​ востоке Украины участвовали все те, кто боится уступок в отношениях с Россией. Это прежде всего ветераны, активисты "Майдана" и жители Донбасса и линии соприкосновения между пророссийскими боевиками и украинской армией".

"Гораздо более важным является​ однако вопрос о том, почему спустя годы застоя Россия должна на все это пойти. Новая встреча в "нормандском формате" (...) имеет смысл лишь тогда, когда она принесет результаты, о которых затем можно будет объявить. Российское министерство иностранных дел уже высказалась положительно о результатах встречи в Минске. Однако решающее значение имеет то, что думают об этом в Кремле", - пишет Der Spiegel.