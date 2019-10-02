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Украина
2 октября 19, 18:43
На Житомирском бронетанковом заводе проходят обыски
бронетанковый завод
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Ряд СМИ со ссылкой на комментарии пресс-секретарей различных силовых ведомств сообщили, что на Житомирском бронетанковом заводе проходят обыски.

Ряд СМИ со ссылкой на комментарии пресс-секретарей различных силовых ведомств сообщили, что на Житомирском бронетанковом заводе проходят обыски.

Так, местное издание Житомир.info ссылается при этом на отдел коммуникации полиции Житомирской области, сообщает Цензор.НЕТ. По данным издания, обыски начались после обеда. На заводе работают спецназовцы, работников туда не пустили.

TheБабель сообщает, что факт обысков подтвердили в пресс-службе Государственного бюро расследований. При этом их подробности отказались раскрыть.

"Укринформ" ссылается на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"На Житомирском бронетанковом заводе продолжаются санкционированные обыски на основании постановления следственного судьи в рамках уголовного производства", - цитирует издание слова пресс-секретаря.

По данным СМИ, на месте работают сотрудники ГБР, военной прокуратуры Центрального региона и полиции.
censor.net.ua
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