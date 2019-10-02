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Новости
Украина
2 октября 19, 18:58
Канадские украинцы создали ролик о Крыме на английском языке
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Украинские организации в Канаде "Когорта" и ZnaU создали видео на английском языке об истории Крыма.
Украинские организации в Канаде "Когорта" и ZnaU создали видео на английском языке об истории Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Когорта" и ZnaU полгода назад запустили проект по созданию серии анимационных видео по истории Украины для иностранцев в доступном и быстром формате. Все видео созданы силами волнтеров.

1 октября вышел новый ролик о Крыме.
censor.net.ua
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