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Новости
Украина
2 октября 19, 21:58
Горбатюк против Луценко: суд принял решение по иску
Сергей Горбатюк
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Иск против экс-генпрокурора был подан в августе

Окружной административный суд Киева сегодня принял решение по иску начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка против экс-генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Сообщается, что исковое заявление было возвращено истцу из-за неустранения им недостатков. 

"Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков, которые не были устранены в установленный срок", - пояснили в пресс-службе. И добавили: иск вернули, поскольку Горбатюк в указанный срок недостатки не устранил.

8 августа в ОАСК поступил иск Горбатюка против Луценко. В нем истец просил суд отменить приказ генпрокурора о служебном расследовании по поводу блокировки подразделением Горбатюка передачи материалов уголовного дела в НАБУ. 29 августа Верховная Рада уволила Луценко с поста генпрокурора.
liga.net
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