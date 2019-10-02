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Новости
Украина
2 октября 19, 22:35
Украина не выпадает из графика переговоров с МВФ - Маркарова
Маркарова
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Украинская власть "не выпадает из нормального графика" переговоров с Международным валютным фондом.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью Радіо Свобода, пишет Цензор.НЕТ.

"Это уже третья программа, над которой я лично тоже веду переговоры. Могу вам сказать, что, скорее всего, когда нам удавалось договориться с начала инициирования программы до момента получения staff level agreement - это было несколько месяцев. И каждый раз одни и те же эксперты писали, что "ай-ай-ай, миссия уехала государства не договорились", - сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что практически невозможно договориться о финансировании за двухнедельную миссии.

"То есть переговоры имеют свою динамику. Есть инициация, обмен информацией, миссия, которая формально приезжает, проводит встречи. Сейчас у нас продолжаются дискуссии, мы обсуждаем проекты документов. Надеюсь, в ближайшее время мы эти дискуссии финализируем. Однако мы точно не выпадаем из нормального графика", - заявила министр.

Маркарова добавила, что Украина планирует визит правительственной делегации на годовое собрание Международного валютного фонда в середине октября.

"Там заодно продолжим переговоры, но еще раз - эти переговоры продолжаются сегодня, завтра. Для этого не нужно быть физически в одном месте", - отметила чиновница.


Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.
censor.net.ua
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