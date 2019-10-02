Митингующие на Майдане выдвинули требования

На Майдане Независимости в центре Киева прошла акция Нет капитуляции против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Участие в акции принимают несколько тысяч человек, сообщает Укринформ.

Митингующие выкрикивают: "Нет капитуляции", "Нет плана Штайнмайера", "Нет плана Путина", "Нет отводу войск".

#ні_капітуляції pic.twitter.com/1JdlPpKZzU





Выступая перед митингующими, народный депутат от фракции Евросолидарнисть София Федина подчеркнула, что президент Владимир Зеленский, глава МИД Вадим Пристайко и начальник Генштаба Руслан Хомчак пренебрегли требованием народных депутатов ответить перед обществом на вопросы, касающиеся подписания "формулы Штайнмайера".





Она также выступила против отвода войск из обустроенных блиндажей и построенной линии обороны.





Один из участников АТО призвал "не позволить ВСУ отступать на своей земле" и "не допустить примирения с преступниками" ОРДЛО.





Участники митинга зачитали пять требований к украинской власти, среди которых:





- запретить любой особый правовой режим, который ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях;





- запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований, оказывавших тяжкие преступления на территории Украины;





- запретить избираться и быть избранными в органы власти всех членов незаконных вооруженных формирований или коллаборационистских администраций;





- запретить добровольную передачу под контроль незаконных вооруженных формирований, иностранных войск или неустановленных боевиков любых населенных пунктов на территории Украины;





- запретить образования или существование любых негосударственных или региональных вооруженных формирований на территории Украины;





- запретить признание выборов любого формата на территории страны, не находится под военным или административным контролем Украины.





После произнесения требований митингующие двинулись к Офису Президента и сейчас там проводят митинг.



