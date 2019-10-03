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Новости
Украина
3 октября 19, 08:57
Сутки в ООС: 30 обстрелов, один раненый
ООС
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Сепаратисты 30 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

За сутки 2 октября сепаратисты 30 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в четверг, 3 октября.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил: 

- трижды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов; 

- дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; 

- дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета; неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; 

- вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Зайцевого - из ручного противотанкового гранатомета; дважды вблизи Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды неподалеку Золотого - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; 

- неподалеку Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Кряковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Хутора Свободного - из миномета калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 30 сентября на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов, один военный получили ранения.

Также сообщалось, что 1 октября было зафиксировано 13 обстрелов. Потерь среди украинских военных не было.
bigmir.net
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