В первую очередь за связь украинских политиков, предшественников Зеленского, с демократами. Особой пикантности делу придает роль бывшего генпрокурора Луценко, который, явно, хотел использовать США для своей защиты перед иностранными партнерами, тем самым стараясь оправдать свою бездеятельность в антикоррупционной деятельности.

Об этом Александра Решмедилова написала в блоге сайта Корреспондент.net.

“Рудольф Джулиани, адвокат президента Соединенных Штатов – мог получить ложные данные от экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, который сейчас укрывается от ответственности в Лондоне. Странно, что Юрий Луценко уже не особо помнит, как заявил The Washington Post, что Хантер Байден не нарушал законов Украины. Возможно, он просто не хочет признавать, что не имел права и не мог предоставлять какие-либо документы в отношении компании Burisma“, – пишет в своем блоге политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова.

В результате, Дональд Трамп уже более недели в каждом интервью прессе вынужден оправдываться о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Джулиани и Помпео получили повестки. Теперь они должны дать показания перед конгрессменами, которые проводят расследование в связи с процедурой импичмента президента, объявленной накануне.

Но, по словам Решмедиловой, демократы также получают ответный удар от Трампа. “Недавно сенаторы США обратились к министру юстиции и генпрокурору Уильяму Барру с требованием расследовать связи Хиллари Клинтон с Украиной во время президентских выборов 2016 года. Эта идея вполне может выставить Украину в негативном свете. И это ведь республиканцы еще не потребовали опубликовать тексты переговоров Байдена с Порошенко, Яценюком и другими представителями украинской власти“, – пишет Решмедилова.

В любом случае точка не поставлена еще и деле Манафорта, возможно в деле Хиллари Клинтон и других топ политиков. Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко полагает, что получение лоббистских выплат от Петра Порошенко в пользу Курта Волкера может стать поводом для уголовного преследования в США бывшего спецпредставителя Госдепа по Украине. И это похоже не финал. Ключевой вопрос, кто поставит точку в этой избирательной войне? Кто ответит за манипуляции, клевету и ложь?

Кроме того, сегодня два экс-генпрокурора Юрий Луценко и Виктор Шокин скрываются от украинского правосудия и готовы давать неправдивую информацию лишь бы только заручиться поддержкой Америки.

Луценко нужны гарантии его безопасности. Шокину нужна американская виза, ради которой от готов креативить для Америки любую информацию и использовать деньги Дмитрия Фирташа для продвижения своих интересов в США.

К примеру, издание Heavy.com пишет, что “команда защиты Фирташа наняла двух адвокатов близких к Трампу – Джо ДиДженова и Викторию Тенсинг. ABC7 сообщает, что интересы Фирташа также представляет адвокат и бывший федеральный прокурор Чикаго Дэн Уэбб. ДиДженова и Тенсинг “работали над книгами“, чтобы помочь РудиДжулиани найти “грязь“ в деле Байдена.

К слову Виктория Тенсинг уже известна в Украине лоббированием интересов адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Весной этого года издание The New York Times сообщало, что Виктория Тенсинг встречалась с генеральным прокурором Юрием Луценко. Тенсинг и ее муж работали на Трампа, предоставляя его интересы в рамках специального расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Таким образом, Тенсинг помогает не только Джулиани, но и Виктору Шокину, а финансирует их дела против Украины Дмитрий Фирташ.