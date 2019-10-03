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Новости
Украина
3 октября 19, 11:31
Бывшему нардепу Микитасю НАБУ сообщило о подозрении
Микитась
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В организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью Нацгвардии

Бывшему народному депутату Украины Максиму Микитасю детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины.

"В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (в дальнейшем реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями", — говорится в сообщении.

Известно, что Нацгвардия должна была получить в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева 50 апартаментов и 30 паркомест в жилом комплексе, однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

"Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,6 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей", — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщили экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику, в июле о подозрении было объявлено исполнительному директору компании. Расследование детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Также сообщалось, что в июле тогда народный депутат и кандидат в депутаты Максим Микитась не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), который должен был состояться 11 июля.

Как сообщала программа "Схемы", победителем тендера на проведение реконструкции Шулявского моста стала фирма ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максиму Микитасю.
Delo
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