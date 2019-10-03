Парламент принял за основу законопроект Ткаченко о столице

Верховная Рада в четверг, 3 октября, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины — городе-герое Киеве", авторами которого выступили нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко и еще 18 депутатов.

"За" проголосовали 244 депутата, сообщает издание "Гордон".

Указано, что еще три альтернативных проекта о внесении изменений в закон о столице парламент не рассмотрел. Депутаты не поддержали, в частности, проект закона о проведении внеочередных выборов в Киеве 8 декабря — №2143 от депутатов от "Слуги народа", также законопроекты №2143-1, поданный депутатами от "Европейской солидарности", и №2143-2 авторства нардепов из фракции "Голос".

В пояснительной записке к принятому за основу документу №2143-3 отмечается, что "законопроект создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины".

"В частности, предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов Киева. Предлагается разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации. Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат — исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", — сказано в записке.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития на заседании 1 октября рекомендовал праламенту принять проект закона №2143-3.

Бывший генеральный директор канала "1+1" Александр Ткаченко заявлял о необходимости сделать "перезагрузку власти" в столице и провести досрочные местные выборы.

По данным "Украинской правды", команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривала кандидатуру Ткаченко на должность председателя Киевской городской госадминистрации вместо мэра Киева Виталия Кличко. В свою очередь сам Ткаченко допускает участие в выборах мэра столицы, но отказался от должности главы КГГА.

Очередные местные выборы в Киеве должны состояться в 2020 году. Согласно действующему закону о местных выборах, внеочередные выборы назначает Верховная Рада в случае досрочного прекращения полномочий, в частности, городского совета и городского головы (это должно произойти не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего местного совета и городского головы).

12 сентября 2019 года Кличко заявил о начале консультаций с киевскими депутатами о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Этому предшествовал публичный конфликт Кличко с Офисом президента Украины. В команде главы государства считают, что Кличко не должен занимать две должности — мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации.

4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, это решение еще должен утвердить президент.

Мэр считает происходящее "разрушением децентрализации" и напоминает о решении Конституционного Суда, который в 2003 году постановил: КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, намерен снова баллотироваться на пост мэра. В команде президента утверждают, что у них пока нет кандидата на эту должность.