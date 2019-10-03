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Новости
Украина
3 октября 19, 12:49
Трамп: Я не хотел бы выделять деньги коррумпированной стране
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Глава США раздраженно ответил на вопрос журналиста о его телефонном разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп, говоря об Украине, заявил, что не хотел бы, чтобы его страна предоставляла финансовую помощь коррумпированной стране.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле касался борьбы с коррупцией, поскольку Вашингтон выдлеляет помощь Киеву.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Трампу задали вопрос о ситуации с этим телефонным разговором, содержание которого повлекло расследование о необходимости импичмента американского президента. По информации СМИ, Трамп отреагировал на этот вопрос очень раздраженно.

"Соединенные Штаты дают стране много денег. И я не хотел бы давать деньги стране, которая коррумпирована... Мне не нравится, когда моя страна остается в дураках", — ответил Трамп на вопрос журналиста о цели его звонка украинскому президенту.

Напомним, американского лидера обвиняют в давлении на украинскую власть и президента Владимира Зеленского, в частности с целью "дать ход" производству против сына Джозефа Байдена, потому что он, вероятно, будет его основным конкурентом на следующих выборах.

Как сообщалось, Конгресс США официально начал процедуру импичмента Трампа из-за его возможного давления на Зеленского.

Согласно последним результатам социологического исследования, решение Палаты представителей США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 47% американских граждан.
Delo
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