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Новости
Украина
5 октября 19, 17:13
МИД хочет восстановить ж/д сообщение с "ЛДНР"
Пристайко
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   Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности властей восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольным Донбассом.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности властей восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольным Донбассом. Об этом он рассказал во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской в программе Свобода слова Савика Шустера, передает УНИАН.

Пристайко, в частности, заверил, что за месяц-полтора по мосту будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.

"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую", – сказал он.

Сейчас часть железнодорожных дорог, с которыми сообщения остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируются сепаратистами.

Ранее сообщалось со ссылкой на Владислава Криклия, что на административной границе с Крымом после обустройства пропускных пунктов Чонгар и Каланчак запустят легальные пассажирские перевозки. На сегодняшний день через административную границу с Крымом не ходит ни один государственный транспорт.

Позже Криклий пояснил, что речь идет о перевозках пассажиров со станций на КПВВ Чонгар и Каланчак по территории Украины, а не через административную границу с Крымом.
bigmir.net
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