В Станице Луганской на мосту открыли временный переход. ФОТО

Сегодня, 5 октября, на мосту у Станицы Луганской открыли временный обходной переход, который планировали завершить 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали соорудить до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы сейчас демонтируют", — говорится в сообщении.

На дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

Напомним, в начале сентября Украина завершила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений в районе разрушенного моста через Северский Донец в пгт Станица Луганская Луганской области.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

2 сентября украинская сторона приступила к демонтажу последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская", и заявила о готовности к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста в Станице Луганской.