Спикер Рады Разумков отреагировал на интимный дебош Кивы.

Как выяснили журналисты, за свой «интимный дебош» народный избранник получил устное замечание.

Как передают «Украинские новости», Дмитрий Разумков также обратил внимание всех нардепов, что «в зале Верховной Рады не стоит удовлетворять любые другие физиологические потребности».

Кроме того, спикером не остались незамеченными и другие «прегрешения» народных избранников ‒ в частности, прием пищи и курение на рабочем месте.

«Зал Верховной Рады ‒ это не столовка, это не место для курения, так же IQOS (новомодная система курения ‒ ред.)», — сказал спикер.

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Как сообщалось, 2 октября в Верховной Раде произошел довольно курьезный случай с участием нардепа от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Ильи Кивы.

Так, после общения по телефону с моделью из Одессы Юлией Панкратовой, народный избранник отложил телефон и начал что-то очень активно поправлять в штанах.

Ранее сообщалось, что журналисты поймали одного из нардепов на порно-переписке во время заседания парламента.