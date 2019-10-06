На Харьковском коксовом заводе произошел рейдерский захват

Харьковский коксовый завод захватили рейдеры — захват произошел 27 сентября на основании выданных частным нотариусом Станиславом Клопотовым документах о переводе недвижимости завода в собственность "Сбербанка" и передачей имущества в аренду некоему торговому дому "Новомет". Об этом сообщает "112 Украина".

"Ситуация развивалась в лучших традициях отечественного рейдерства: насильственное проникновение на территорию, расстановка "титушек" у проходных и ворот, несанкционированный доступ к документации и компьютерам администрации. Как вишенка на торте — запугивание ИТР, принуждение коллектива к срочному трудоустройству у новых хозяев, и подозрительное бездействие полиции и прокуратуры, куда во время "штурма" непрерывно звонили охрана и администрация завода", — говорится в публикации.

По данным издания, рейдеров поддержал мэр Харькова Геннадий Кернес, пообещавший горожанам запуск очистных сооружений на предприятии.

"Прибыть на захваченное предприятие через 3 дня после выбивания дверей — шаг, безусловно, смелый, а главное, многозначительный. Геннадий Адольфович открыто поддержал сомнительное завладение имуществом завода, не дожидаясь минимальной юридической оценки происходящего или хотя бы стабилизации ситуации. Градоначальник выступил на стороне рейдеров перед коллективом, убеждая подписывать договоры с новыми "хозяевами" и лично ручаясь за выплату "подъемных" — этакого микроподкупа рабочих", — говорится в статье.

В роли "нового эффективного собственника" мэр представил городу и заводчанам бизнесмена Сергея Кузяру, "замазанного в отмывочные схемы еще приснопамятного "АРСА" (компания по сбыту угля Игоря Гуменюка, в свое время проданная Ринату Ахметову), аффилированная с угольными активами "Семьи", а после Евромайдана известная лоббированием поставок топлива из РФ".

"Бэкграунд говорит сам за себя, и рассчитывать на социальную, и уж тем паче экологическую, ответственность такого бизнеса было бы наивно. Предприятие, хоть и не без проблем, но работало, по мере сил выполняя обязательства перед коллективом и госбюджетом. Смогут ли это делать новые "собственники" — вопрос не праздный, так как кроме экологических пожеланий мэра ничего о перспективах завода публике сообщено не было. Стоимость таких проектов — миллионы долларов, а новые "инвесторы" скорее привыкли брать, чем отдавать. В "НОВОМЕТЕ" не могут не понимать, что их удачный маневр могут повторить уже в отношении их самих. При поддержке того же мэра, например. Он пообещал разместить на заводе приемную, и при желании, может проводить пресс-конференции со всё новыми и новыми "владельцами" хоть три раза на дню", — пишут СМИ.