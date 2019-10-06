Госпогранслужба создает отряд морской охраны на Дунае

Региональное управление пограничной морской охраны приступило к созданию Измаильского отряда Морской охраны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы. По информации ГПСУ, командиром отряда назначен капитан 1 ранга Олег Шикша, который в 2015-2017 годах руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в зоне проведения антитеррористической операции.

"Корабельно-катерный состав Измаильского отряда Морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов, которые должны максимально эффективно обеспечивать выполнение задач по охране государственной границы на речном участке и в части Черного моря", — говорится в сообщении.

При комплектовании экипажей кораблей и катеров предпочтение будет отдаваться морским пограничникам, которые имеют опыт патрулирование речной участки, знают особенности навигации основной водной артерии Европы — Дуная — и отдельных районов Черного моря.

Морская охрана создается для повышения безопасности в кризисном регионе и обеспечения комплексной защиты критической морской и речной инфраструктуры.

"Сейчас, внедряя программу развития Морской охраны, с целью повышения безопасности в кризисном регионе и обеспечения комплексной защиты критической морской и речной инфраструктуры, пограничники органично и эффективно приобщаются к общеевропейской системы охраны морских границ. Придунавье — исторически пограничный край", — отмечают в ГПСУ.

Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в апреле во время заседания Кабинета министров Украины было принято решение об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу для паромного, пассажирского и грузового сообщения.