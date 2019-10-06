ЦИК возместила парламентским партиям расходы на выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возместила политическим партиям, которые преодолели барьер в 5% на выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook в субботу, 5 октября.

Отмечается, что в целом возмещены расходы партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации на выборах, на общую сумму более 467 млн гривен.

Конкретные суммы выплат из государственного бюджета составят:





- Голос – 105 669 560,00 грн;





- Европейская солидарность – 99 494 126,81 грн;





- Батькивщина – 87 214 297,80 грн;



