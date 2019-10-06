ЦИК возместила парламентским партиям расходы на выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возместила политическим партиям, которые преодолели барьер в 5% на выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook в субботу, 5 октября.
Отмечается, что в целом возмещены расходы партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации на выборах, на общую сумму более 467 млн гривен.
Конкретные суммы выплат из государственного бюджета составят:- Слуга народа – 114 640 272,82 грн;
Согласно закону О политических партиях в Украине политсилам возмещаются их расходы на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является Центризбирком.
Напомним, 2 октября Верховная Рада 237 голосами приняла законопроект, отменяющий госфинансирование партий, которые не преодолели проходной порог в 5% на парламентских выборах.
Ранее право на госфинансирование имели партии, набравшие на выборах 2%. По итогам досрочных выборов в июле на госфинансирование претендовали 11 партий, в итоге их осталось пять.
Как известно, отменить финансирование партий, не попавших в Раду, предложил президент Владимир Зеленский.