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Украина
5 октября 19, 17:42
ЦИК возместила парламентским партиям расходы на выборы
ЦИК
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В целом были возмещены расходы партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации на выборах, на общую сумму более 467 млн гривен.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возместила политическим партиям, которые преодолели барьер в 5% на выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook в субботу, 5 октября.

Отмечается, что в целом возмещены расходы партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации на выборах, на общую сумму более 467 млн гривен.

Конкретные суммы выплат из государственного бюджета составят:

- Слуга народа – 114 640 272,82 грн; 

- Голос – 105 669 560,00 грн; 

 -  Европейская солидарность – 99 494 126,81 грн; 

- Батькивщина – 87 214 297,80 грн; 

  - Оппозиционная платформа – За життя – 60 309 381,40 грн.

Согласно закону О политических партиях в Украине политсилам возмещаются их расходы на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является Центризбирком.

Напомним, 2 октября Верховная Рада 237 голосами приняла законопроект, отменяющий госфинансирование партий, которые не преодолели проходной порог в 5% на парламентских выборах.

Ранее право на госфинансирование имели партии, набравшие на выборах 2%. По итогам досрочных выборов в июле на госфинансирование претендовали 11 партий, в итоге их осталось пять.

Как известно, отменить финансирование партий, не попавших в Раду, предложил президент Владимир Зеленский.
bigmir.net
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