Венгерские власти забирают паспорта у жителей Закарпатья

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатской области. Выяснилось, что часто их получали не этнические венгры, а украинцы с липовыми документами.

Об этом рассказал экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передает "Обозреватель". По его словам, такие новоиспеченные "граждане" нередко совсем не знают венгерского языка.

"Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Второе — или бабушка, или мать были гражданами Венгрии", — пояснил Москаль.

Он отметил, что венгерский язык является самым трудным в Европе для изучения.

"Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самый трудный язык в Европе", — подчеркнул Москаль.

Экс-глава ОГА рассказал, в связи раздачей паспортов у официального Будапешта возникли проблемы.

"Сначала Венгрия не знала, что мы коррумпируем. Сейчас идут суды один за одним. Дали возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или еще где-то", — рассказал он.

Москаль пояснил, что сегодня полиции дано указание — если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка — документ забирается.

"Есть такой "Вестник президента Венгрии", потому что принимает в гражданство президент. Делает это тихо, чтобы у человека не было проблем. Но зато две-три страницы в каждом выпуске — "лишить гражданства такого-то, такого-то...". То есть афишируют на все 100%", — заявил Москаль.

При этом, экс-чиновник вспомнил, как, занимая должность председателя Закарпатской ОГА, встречался с высокопоставленным венгерским госслужащим: "Министр приехал. Говорит — в селе прописаны 600 человек с гражданством. Пошли в школу, покажите хоть одного ребенка, который учится. Если столько людей, должны быть дети. Никого. Это был большой репортаж на их телевидении. Сейчас они если одному дают, то 10-20 других лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно приобретения гражданства".

Напомним, 4 октября 2018 года Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово из-за паспортного скандала в Закарпатье.

Инцидент в отношениях Украины и Венгрии разгорелся после того, как в сети появилось видео раздачи в консульстве в Берегово жителям Закарпатья венгерских паспортов. Консул при этом советует этим людям не говорить о двойном гражданстве властям Украины. Глава МИД Павел Климкин пообещал выслать дипломата, а его коллега из МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ гарантировал симметричные меры.

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