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Новости
Украина
5 октября 19, 18:06
Красюк определил фаворита боя Головкин - Деревянченко
Александр Красюк
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Промоутер оценил шансы боксеров накануне их очной встречи.

Известный украинский промоутер Александр Красюк поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.

Отношусь к Головкину с большим уважением и любовью. Я знаком с ним очень давно, мы хорошо общаемся. Но моя объективная оценка такова: я не знаю, в какой форме находится Головкин. Он давно не выходил в ринг, поменял тренера, сменил условия сотрудничества с транслятором. Никто не знает, что у него в голове.

А Деревянченко - голодный боксер. Возможно, это его последний шанс стать чемпионом мира. Если честно, я рассчитываю на победу Сергея. Большинство экспертов скажут, что это бред. Но я думаю что победа будет за Деревянченко", - приводит слова Красюка LuckyPunch.net.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Следить за событиями этого поединка можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в этом противостоянии казахстанскому боксеру.

Стоит сказать, что промоутер Эдди Хирн предположил, что Головкин и Деревянченко устроят на ринге войну.

Деревянченко: Меня ждет самый сложный поединок в карьере

Ранее сообщалось, что боксеры провели финальную битву взглядов.
bigmir.net
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