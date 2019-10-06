Боевики обстреляли участок разведения войск в Золотом

В нарушение минских соглашений сегодня гибридная российская армия намеренно обстреляла участок предполагаемого разведения сил в районе Золотого, сообщает штаб операций объединенных сил.

Обстрел велся из запрещенного минскими соглашениями миномета калибра 82 мм.

Разведение войск в Золотом и Петровском анонсировал президент Владимир Зеленский 1 октября. Начало этого процесса запланировано на 7 октября, ему должна предшествовать неделя тишины на участках. Таким образом, противник уже нарушил условия разведения.