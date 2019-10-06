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Новости
Украина
5 октября 19, 22:43
Мировые техногиганты станут конкурентами страховых компаний
Times,Google,Apple
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Главным преимуществом крупных технокомпаний являются огромные объемы данных, которыми они располагают

В скором времени прогнозируемая трансформация бизнес-моделей на страховом рынке будет напрямую зависеть от таких IT-гигантов, как Google, Facebook и Apple.

Об этом в интервью The Financial Times заявил глава французской страховой группы AXA Томас Буберл.

По его словам, основную конкуренцию для страховщиков в скором времени составят не технологические стартапы среднего масштаба, а крупные рыночные игроки.

По словам Буберла, главным преимуществом крупных технокомпаний являются огромные объемы данных, которыми они располагают.

"Этот фактор будет ключевым в работе над снижением страховых рисков. Facebook, Google или Applе — я думаю, что именно они завтра станут нашими конкурентами, а не Lemonade или другие небольшие страховые компании. У Facebook и Google, вероятно, будет только один партнер, и он должен быть глобальным, потому что эти компании не хотят общаться со 163 различными страховщиками", — отметил Буберл.

Напомним, на сегодняшний день среднегодовой показатель страховых убытков во всем мире находится на уровне $92 млрд. По прогнозам экспертов, к концу 2019 года будет наблюдаться превышение среднегодового показателя застрахованных убытков.

Delo
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