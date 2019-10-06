Эстония поможет Украине построить государство в смартфоне

Эстония готова помочь Министерству социальной политики в вопросах диджитализации, создание простых, понятных и прозрачных услуг для людей.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонии в Украине Каим Кууск заявил на встрече с министром социальной политики Украины Юлией Соколовской, передает пресс-служба Кабинета министров.

В правительстве отмечают, что Эстония является лидером среди европейских стран по внедрению электронных услуг. Именно поэтому помощь этого государства является чрезвычайно важным для реализации концепции "государство в смартфоне", которую вводит нынешнее правительство.

Как отметила на своей официальной странице в сети Facebook Соколовская, диджитализация, создание простых, комфортных и прозрачных услуг — один из приоритетов Минсоцполитики.

"Мы хотим "завести в смартфон" фактически все услуги, которыми занимается министерство. Это огромный вызов, поскольку социальная сфера пока отстает от других в плане цифровизации. И одновременно это огромный шанс на долгожданные изменения, поскольку наши "клиенты" — фактически все население страны", — написала Соколовская.

Напомним, 27 сентября Министерство цифровой трансформации Украины презентовало бренд проекта "государство в смартфоне" — портал и приложение "Дія".