Новости Украина
6 октября 19, 10:15
Правительство не возобновляает перевозки с Крымом - Гончарук
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Обустройство КПП на админгранице с Крымом направлено на создание человеческих условий для пассажиров.
Обустройство пунктов пропуска на админгранице с временно аннексированным Крымом не означает, что правительство восстанавливает соединение с полуостровом. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зону. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - отметил глава правительства.
Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом началось строительство новых КПВВ. В Херсонской области началось строительство новых КПВВ Чонгар и Каланчак. Завершить строительство планируют до 15 ноября.
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