Погода на неделю. В Украине установится классическая осень

В ближайшие пять дней в Украине установится классическая осенняя погода - днем сравнительно тепло, время от времени дожди, ночами иногда заморозки. Такой прогноз публикует Украинский гидрометцентр.

Сегодня, 6 октября, ожидается днем ​​7-12°, на юге до 15°. Днем ​​в северных и Черкасской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. В Карпатах дождь с мокрым снегом, днем ​​температура 1-3° тепла.

7-8 октября переменная облачность.

7 октября ночью в Прикарпатье, днем ​​в центральных и южных областях местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков; 8 октября преимущественно без осадков, лишь в восточной части, ночью и в Днепропетровской области и на Приазовье дождь.

Температура на юге страны ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем ​​9-14° тепла; на остальной территории ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем ​​5-10° тепла.

В Карпатах 7 октября мокрый снег, 8 октября без осадков; ночью и днем ​​заморозки в воздухе 1-6°. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

9-10 октября преимущественно без осадков, днем 10 октября в Прикарпатье местами умеренный дождь.

9 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем ​​7-12° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, днем ​​11-16° тепла.

10 октября в Украине ночью 4-9° тепла, днем ​​10-16°, на юге до 20°.

В Киеве 6 октября облачно с прояснениями. Утром и днем ​​небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​8-10° тепла.

7-8 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем ​​5-10° тепла.

9-10 октября преимущественно без осадков, днем 10 октября местами небольшой дождь.

9 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем ​​7-12° тепла; 10 октября ночью 4-9° тепла, днем ​​10-15°.