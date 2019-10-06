Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
24.88
RUB
0.38
EUR
27.18
USD
24.78
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 октября 19, 16:17
Протестующие с Майдана пришли на Банковую. ВИДЕО
вече Остановим капитуляцию
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Люди скандируют "Нет капитуляции", "Зелю геть!", "Украина - не рояль" и "Импичмент". Обстановка спокойная.
Участники вече Остановим капитуляцию пришли с Майдана к зданию Офиса президента на Банковой, сообщает Радио Свобода.  

Люди скандируют "Нет капитуляции", "Зелю геть!", "Украина - не рояль" и "Импичмент". Обстановка спокойная.   

Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг. Также видны национальные и крымскотатарские флаги.     

Организаторы призвали участников двигаться к Верховной Раде по улице Шелковичной.  


Напомним, что на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече Остановим капитуляцию. Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".   По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек.

Участники акции "Нет капитуляции" на Майдане Независимости озвучили требования к власти.
Текст заявления по итогам вече зачитал ветеран Павел Белоус.
В частности он со сцены объявил о создании "Движения сопротивления капитуляции", к которому призвал присоединяться всех неравнодушных. Также в заявлении содержится призыв к фракциям "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" создать в Раде межфракционное объединение "Оппозиционная платформа — нет капитуляции".
bigmir.net
Ещё по теме:
Центробанки мира рекордными объемами скупают золото
Кабмин в очередной раз изменил порядок выплаты субсидий
Назван самый прибыльный государственный банк Украины
Какие интернет-услуги банков популярны у предпринимателей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ГСЧС предупреждает украинцев о сильных заморозках
noimageЛьготы для защитников Украины отменять не будут, -Зеленский
noimageПолиция подсчитала количество участников вече на Майдане
noimageПогода на неделю. В Украине установится классическая осень
noimageЗеленский посетит районы отведения войск на Донбассе
Лента новостей