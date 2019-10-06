Протестующие с Майдана пришли на Банковую. ВИДЕО





Люди скандируют "Нет капитуляции", "Зелю геть!", "Украина - не рояль" и "Импичмент". Обстановка спокойная.





Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг. Также видны национальные и крымскотатарские флаги.





Организаторы призвали участников двигаться к Верховной Раде по улице Шелковичной.









Напомним, что на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече Остановим капитуляцию. Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек.







Участники акции "Нет капитуляции" на Майдане Независимости озвучили требования к власти. Текст заявления по итогам вече зачитал ветеран Павел Белоус. В частности он со сцены объявил о создании "Движения сопротивления капитуляции", к которому призвал присоединяться всех неравнодушных. Также в заявлении содержится призыв к фракциям "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" создать в Раде межфракционное объединение "Оппозиционная платформа — нет капитуляции".





