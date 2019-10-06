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Украина
6 октября 19, 17:13
Полиция подсчитала количество участников вече на Майдане
полиция
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Правоохранители утверждают, что на митинг против подписания формулы Штайнмайера собралось 10 тысяч человек.

В Киеве на акцию протеста Остановим капитуляцию, участники которой выступили против реализации формулы Штайнмайера и особого статуса Донбасса, вышли почти 10 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы на странице в Facebook в воскресенье, 6 октября.

По данным правоохранителей, почти 10 тысяч человек участвуют в акции протеста на Майдане Независимости. Пока не было зафиксировано ни одного правонарушения.

Также сообщается, что для обеспечения правопорядка во время акции протеста в Киеве на Майдан Независимости прибыли 300 сотрудников полиции, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

Напомним, что в Киеве проходит вече против "капитуляции". Люди собрались на Майдане Независимости, чтобы выразить протест против подписания формулы Штайнмайера.
bigmir.net
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