Льготы для защитников Украины отменять не будут, -Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащим, которые защищают территориальную целостность Украины не будут отменять льготы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский опроверг информацию о том, что контрактникам, которые воевали на востоке страны, отменят льготы, предусмотренные участникам боевых действий.





"Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих, - говорится в сообщении





. Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано, хотя, ранее у партии Слуга Народа говорили, что это ведомство стране не нужно.











