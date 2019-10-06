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Новости
Украина
6 октября 19, 17:23
Льготы для защитников Украины отменять не будут, -Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент опроверг шум вокруг отмены льгот военным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащим, которые защищают территориальную целостность Украины не будут отменять льготы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский опроверг информацию о том, что контрактникам, которые воевали на востоке страны, отменят льготы, предусмотренные участникам боевых действий.

"Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих, - говорится в сообщении

. Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано, хотя, ранее у партии Слуга Народа говорили, что это ведомство стране не нужно.
bigmir.net
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