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Новости
Украина
6 октября 19, 17:35
ГСЧС предупреждает украинцев о сильных заморозках
сильные заморозки
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Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о сильных заморозках в течение 7-9 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях юудут сильные заморозки в воздухе 0-5 градусов. 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 градусов.

Кроме этого, в Киеве ночью 7-9 октября ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса.

Также отметим, что 6 октября во Карпатах выпал снег, передает snig.info.

Снег выпал в частности на горнолыжных курортах Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирець и других.
censor.net.ua
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