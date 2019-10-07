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Новости
Украина
6 октября 19, 20:04
У Путина заявили об увеличении шанса на нормандскую встречу
Владимир Путин
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Такой саммит может пройти в относительно ближайшем будущем

После подписания Украиной "формулы Штайнмайера" возрастают шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в относительно ближайшем будущем.

Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков федеральному российскому телеканалу "Россия-1".

"Шанс на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается", — сказал он в интервью программе на телеканале в воскресенье, 6 октября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дата саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Украина, Франция) будет зависеть от графиков лидеров четырех стран.

"Речь идет о четырех главах государств, которые, естественно, имеют достаточно насыщенные графики. Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем", — говорил Песков.

Напомним, 1 октября на переговорах в Минске стороны договорились развести силы у Петровского и Золотого. После этого должна быть согласована дата встречи лидеров "Нормандской четверки", заявили в Кремле.
Delo
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