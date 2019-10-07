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6 октября 19, 23:53
Мать радикала Ляшко вновь купила квартиру и землю
Ляшко
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Мать Ляшко купила дорогую квартиру и гектар земли.
Любовь Павловна, мама Олега Ляшко, 12 сентября купила двухкомнатную квартиру на левом берегу Киева. А также она приобрела гектар земли в Черниговской области.

Об этом сообщает Страна. 

Отмечается, что площадь квартиры составляет 75,7 кв м и находится она в новостройке по адресу Чавдар, 7. Стоит отметить, что именно в этой новостройке 25 этажей, а стоимость одного квадратного метра достигает 27 тысяч гривен. 

В сумме эта квартира обошлась маме Ляшко в более чем 2 миллиона гривен. 


Ляшко купила квартиру Страна 

Помимо этого, Любовь Павловна владеет еще 4 квартиры и не менее 13 земельными участками. Что касается покупки земли, то она приобрела всего лишь один гектар в Носовке.

В среднем стоимость сотки земли в этом районе составляет от 200 до 450 долларов. 


Ляшко купила гектар земли Страна 

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Источник: http://dengi.ua/
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