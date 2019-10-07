Разумков: Сначала граница, потом особый статус





По его словам, новый закон об особом статусе Донбасса будет писаться не в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной рады, а будет писаться вместе с общественностью.





Также Разумков подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса не предусматривает федерализации.





"Для того, чтобы ни у кого не было мысли, (Про то, что это закон о федерализации, — ред.) этот закон должен разрабатываться с привлечением многих экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента и, я думаю, наших зарубежных партнеров. Таким образом в этой дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен в Верховной Раде Украины. Дискуссия должна быть в этом вопросе. Оставаясь в тех красных линиях, мы сможем разработать такое законодательство, которое сможет сохранить интересы государства, и вернуть территории и людей", — полагает спикер.





Глава Рады отметил, что закон начнет действовать только после возвращения украинского контроля над оккупированным участком границы на востоке.





"Когда будет достигнут компонент безопасности, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы пока на временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать новый закон об особом статусе Донбасса", — добавил он.





Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение.





1 октября президент Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера.



