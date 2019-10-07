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Новости
Украина
6 октября 19, 23:29
В скандале Трампа и Зеленского появился второй информатор
Зеленский, Трамп
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У него есть "более точная информация" о телефонном разговоре президентов

В деле об импичменте президента США Дональда Трампа появился еще один информатор.

У него якобы есть "более точная информация" о телефонном разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ВВС.

По словам адвоката Марка Зайда, который представляет интересы первого информатора, второй также является сотрудником разведки.

Известно, что он уже пообщался с инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном, который должен оценить серьезность обвинений.

В то же время какой-либо конкретной информации о жалобе второго информатора на данный момент нет. Американские СМИ сообщают лишь, что в ней содержится "более точная информация" о событиях, связанных со звонком.
Delo
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