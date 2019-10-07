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Новости
Украина
6 октября 19, 23:52
Интервью экс-премьер-министра Украины Азарова Гордону. Видео
Гордон, Азаров
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Интервью Дмитрия Гордона с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым в программе "ГОРДОН" на канале "НАШ"
В рамках специального проекта с телеканалом "Наш" основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который скрывается в РФ.

Программа опубликована на YouTube-канале журналиста.

Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.

В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств.

Помимо дела о хищении бюджетных денег при создании правительственной телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, о завладении сжиженным газом, который принадлежал компаниям "Укргазвидобування" и "Укрнафта", на сумму 2,2 млрд грн, а также в деле о получении 140 млн грн за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.

Экс-премьер находится в санкционных списках США и ЕС.


Источник: gordonua.com
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