Интервью экс-премьер-министра Украины Азарова Гордону. Видео

В рамках специального проекта с телеканалом "Наш" основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который скрывается в РФ.







Программа опубликована на YouTube-канале журналиста.





Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.





В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств.





Помимо дела о хищении бюджетных денег при создании правительственной телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, о завладении сжиженным газом, который принадлежал компаниям "Укргазвидобування" и "Укрнафта", на сумму 2,2 млрд грн, а также в деле о получении 140 млн грн за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.





Экс-премьер находится в санкционных списках США и ЕС.



