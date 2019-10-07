Яременко: Выборы на Донбассе раскроют поле игры для Украины

В той части минских соглашениях, где указано, что на ныне оккупированной РФ территории востока Украины должна быть создана "народная милиция", речь не идет о том, чтобы эти отряды сформировать из боевиков гибридных российских войск в ОРДЛО. Об этом заявил РБК-Украина нардеп фракции Слуга народа Богдан Яременко.

"Местное население, граждане Украины, смогут иметь право участия в работе определенных правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, которые неподконтрольны, неподотчетны и не под командованием украинской власти", - пояснил он.

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Отвечая на вопрос, что делать в период "вывода иностранных войск с территории Донбасса" с местными коллаборационистами РФ, которые воевали против Украины, Яременко заявил, что "это проблема России и этих людей".

"Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т.д. - пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, то есть захваченные РФ территории, - ред.) без оружия - пусть остаются", - сказал глава комитета Рады по международным отношениям.

Яременко считает, что при всей сложности проведение выборов после деоккупации, это имеет логику.

"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины", - сказал он.

Глава Комитета считает, что так Украина сможеть получить своих представителей в ОРДЛО.

"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (долгая пауза. - Ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - отметил он.

Яременко допустил, что итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут.

"Может быть, итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", - добавил он.





