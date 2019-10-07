Осенний холод: синоптики обнародовали свежий прогноз

7 октября в Украине ожидаются существенные заморозки и снижение температуры. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны сегодня без осадков. Ожидается переменчивая облачность. Воздух прогреется в пределах +7…+13 градусов по Цельсию.

Однако ночью вероятны заморозки до -3 градусов. На востоке страны также без существенных осадков. На протяжении дня будет облачно с прояснениями. На термометре +6…+13 градусов по Цельсию. Ночью также вероятны заморозки, местами до -3 градусов.



Южным регионам сегодня прогнозируют осенние ливни. На улице +10…+17 градусов по Цельсию.

В северной части страны сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +7…+10 градусов. Ночью вероятны заморозки до -3 градусов.

В Центральной Украине переменчивая облачность. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +10 градусов. Ночью синоптики прогнозируют заморозки до -3 градусов.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями. Воздух прогреется от +7 до +9 градусов. Ночью заморозки до -2 градусов.

Напомним, Карпаты засыпало снегом. В Карпатах выпал обильный снег.