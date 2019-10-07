Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.02
USD
24.61
RUB
0.38
EUR
27.25
USD
24.80
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 октября 19, 09:48
Осенний холод: синоптики обнародовали свежий прогноз
осень
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине сегодня будет достаточно холодно. Ночью во многих областях вероятны заморозки.

7 октября в Украине ожидаются существенные заморозки и снижение температуры. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны сегодня без осадков. Ожидается переменчивая облачность. Воздух прогреется в пределах +7…+13 градусов по Цельсию.

Однако ночью вероятны заморозки до -3 градусов. На востоке страны также без существенных осадков. На протяжении дня будет облачно с прояснениями. На термометре +6…+13 градусов по Цельсию. Ночью также вероятны заморозки, местами до -3 градусов.

Южным регионам сегодня прогнозируют осенние ливни. На улице +10…+17 градусов по Цельсию.

В северной части страны сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +7…+10 градусов. Ночью вероятны заморозки до -3 градусов.

В Центральной Украине переменчивая облачность. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +10 градусов. Ночью синоптики прогнозируют заморозки до -3 градусов.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями. Воздух прогреется от +7 до +9 градусов. Ночью заморозки до -2 градусов.

Напомним, Карпаты засыпало снегом. В Карпатах выпал обильный снег.
bigmir.net
Ещё по теме:
Синоптики предупреждают о дождях и заморозках: погода, карта
Украинцев предупредили о заморозках
Украинцев предупреждают о заморозках
Где резко ухудшится погода: дождь и заморозки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
По "нормандскому формату" осталось согласовать только дату
noimageКремль заявил, что не может повлиять на отвод войск боевиков
noimageНе надо говорить о капитуляции, она уже произошла - Яременко
noimageВ МИД заявили о срыве разведения вооруженных сил на Донбассе
noimageПограничники задержали водолазов-контрабандистов.ФОТО, ВИДЕО
Лента новостей