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Украина
7 октября 19, 11:42
Пограничники задержали водолазов-контрабандистов.ФОТО, ВИДЕО
Пограничники
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Пограничники Мукачевского отряда задержали контрабандистов в гидрокостюмах.
Пограничники Мукачевского отряда задержали контрабандистов в гидрокостюмах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования местности вблизи реки Тиса, вдоль которой проходит граница с Румынией, наряд увидел неизвестных с пакетами на плечах. Заметив пограничников и, поняв, что их разоблачили, злоумышленники бросили свою ношу и попытались скрыться. Не получилось. Впоследствии, недалеко от границы, военнослужащие задержали двух правонарушителей. Ими оказались жители поселка Деловое 19-ти и 17-ти лет и одеты они были в гидрокостюмы", - говорится в сообщении.

Мужчины планировали переместить в Румынию 10 пакетов, в которых находилось 9,2 тыс. пачек сигарет.


Для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления административно-процессуальных документов, задержанных доставили в пограничное подразделение.

Правовую оценку действиям злоумышленников определит суд.
censor.net.ua
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