В МИД заявили о срыве разведения вооруженных сил на Донбассе

Разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, отложено из-за нарушения пророссийскими боевиками режима прекращения огня в этих точках.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместном брифинге с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом в Киеве.

"Сегодня должно было начаться разведение (в Петровском и Золотом), об этом действительно договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете, что несколько дней тому назад были обстреляны и Петровское, и Золотое, а, насколько вы помните, наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как в этой конкретной области сохраняется мир и не происходит обстрелов", — сказал Пристайко.

Он добавил, что именно поэтому теперь придется ждать следующего периода семи дней тишины, который должен доказать, что стороны имеют серьезные намерения и готовы к таким дальнейшим шагам, как разведение.

Как известно, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс 7-8 октября с официальным визитом находится в Украине.