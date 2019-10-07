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Новости
Украина
7 октября 19, 15:22
Кремль заявил, что не может повлиять на отвод войск боевиков
Песков
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Между тем, Кремль признал, что частично может повлиять на боевиков.

Кремль имеет некоторое влияние на боевиков псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”, но повлиять на отвод войск боевиков не может. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков заявил, что российская сторона не является непосредственным участником конфликта на Донбассе и гарантировать отвод войск боевиков не может. 

Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики Донбасса". Но вы знаете, что "республики Донбасса" - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта, - заявил Песков. 
bigmir.net
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