Перепись населения в ОРДЛО: сбор специфической информации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях. Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация, в т.ч. о возрасте, национальности, образовании и т.д., так и специфическая, которая касается официального или неофициального трудоустройства в государственных или частных учреждениях и вопросы, связанные с общественной активностью", - сказано в сообщении.

При этом, как отметили в украинской разведке, анкетирование в определенной части граждан вызвало возмущение из-за необходимости давать ответы, которые могут служить для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем использоваться оккупантами для ограничения прав и свобод опрошенных.